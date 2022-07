Crypto Bonnie maar dan zonder Clyde, en met de zakken vol crypto Cryptofraudeur Ruja Ignatova is al vijf jaar onvindbaar. De FBI heeft haar op de lijst van tien meest gezochte personen ter wereld gezet. Dat overkomt niet veel vrouwen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen