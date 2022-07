In deze aflevering van De week voorbij vertelt Hella Hueck over de rol van het internet in het publieke debat. Ze sprak met directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek Rudy van Belkom. Hij laat zien dat, alle sombere berichten ten spijt, het glas voor de democratie halfvol is. En David de Jong dook in de geschiedenis van nazifamilies die nog steeds schatrijk zijn, maar geen verantwoording hebben afgelegd over hun rol in de Tweede Wereldoorlog.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer en Lisa van der Velde

Muziek: Visionair Ordinair