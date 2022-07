Toerisme en recreatie Treinen door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk De derde etappe van de treinreis dwars door Europa voert van het randje van het Zwarte Woud naar de groene schoot van de Pyreneeën. Aan boord van prachtige Zwitserse treinen, vieze Franse boemeltjes, een heerlijke TGV en een bus die in de plaats komt van een Catalaans treintje.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen