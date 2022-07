Buitenland Hulp uit onverwachte hoek: hoe gedetineerden branden bestrijden in Californië Een belangrijk deel van de natuurbrandbestrijding in de Amerikaanse staat Californië komt uit onverwachte hoek. Honderden gedetineerden werken er als brandweerlieden. Maar door de pandemie is er minder aanwas voor het opleidingsprogramma dan voorheen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen