Buitenland Hoe legereenheid 8200 model staat voor Israëls vrouwenachterstand in de techsector Nederlandse beleidsmakers en bestuurders worstelen met diversiteit. Hoe gaat dat in andere landen? In Israël bepaalt je diensttijd in hoge mate waar je later terechtkomt. Hoewel jongens én meisjes het leger in moeten zijn de verschillen groot.

