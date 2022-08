In beeld Een expositie van natuurfotograaf Richard Tepe en zijn hedendaagse navolgers Het Coda Museum eert Richard Tepe, pionier van de Nederlandse natuurfotografie. Het Apeldoornse museum exposeert werk van hem, naast foto’s, films en animaties van hedendaagse beeldenmakers.

