Woningmarkt 'Het wordt weer tijd voor ondernemende corporaties' Woningcorporaties moeten hun schroom laten varen en weer ondernemend durven te zijn. Dat is het dwingende advies van Theo van Kroonenburg van de Eindhovense woningcorporatie Trudo. Om het goede voorbeeld te geven wil Trudo twee keer zoveel woningen bouwen, maar zij stuit op knellende boekhoudkundige regelgeving. 'Het is een rigide en eenzijdige opstelling, terwijl we echt in actie moeten komen.'

