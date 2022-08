Samenleving Ex-politicus Jan Terlouw en ex-extremist Jason Walters vinden elkaar in hun weerzin tegen religieus fanatisme De een werd bewonderd als politicus en kinder­boekenschrijver. De ander werd verguisd als lid van de Hofstadgroep en zat negen jaar in de gevangenis wegens poging tot moord. Toch vinden Jan Terlouw en Jason Walters elkaar in een gesprek over hun jeugd, religie en het doorgeschoten liberalisme. ‘Het is ontzettend moeilijk om je eigen tijd te begrijpen.’

