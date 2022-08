In deze aflevering zoomen we in op de Super League, die leek misschien dood en begraven, maar niks is minder waar. Er zijn nog steeds clubs die hopen dat het idee in een nieuw jasje wel kan slagen. Daarnaast hoor je over familievloggers en proberen we de vraag te beantwoorden of we hun kinderen eigenlijk wel beschermen.

