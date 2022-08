Persoonlijk Ieder jaar met parttime pensioen Veertig jaar hard werken en op je 67ste met pensioen. Zonde, vinden deze drie ondernemers. Zij gaan er ieder jaar een paar maanden tussenuit, om te reizen of op de bank te hangen. ‘Het is geen gegeven dat je later nog de tijd krijgt om te genieten.’

