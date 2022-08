Arbeidsmarkt

Verrijkend: een tijdje in een vreemde stad werken

Een periode werken en wonen in Parijs, New York of Frankfurt: onder jonge professionals in de financiële sector en de advocatuur is het populair. Hun werkgevers faciliteren de uitwisseling met een vestiging in het buitenland. ‘Leiderschap begint bij zelfkennis. En op een vreemde plek leer je veel over jezelf.’