Onder ons De zoon van Ivo Niehe: ‘Als vader is hij veel leuker dan op tv’ Tim Niehe, hoofd creatie bij Tonny Media, dat naast podcast- en videoformats ook reclamecampagnes en socialemedia-strategieën ontwikkelt, over zijn vader Ivo Niehe, tv-persoonlijkheid en sinds kort ook maker van de podcast 'Je derde leven', samen met Tim.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen