Buitenland

‘Als de politiek een spirituele stem aanneemt, ontstaan gevaarlijke kortsluitingen’

Antonio Spadaro is de vertrouweling van paus Franciscus. Via zijn artikelen in een katholiek tijdschrift, via sociale media én als interviewer op Netflix laat hij de paus spreken. Over de oorlog in Oekraïne, over hervormingen in de kerk, of simpelweg over de tango. Een inkijkje in de Vaticaanse diplomatie: 'Franciscus zet machtsstructuren op zijn kop.'