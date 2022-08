Persoonlijk Ondernemer Rina Joosten en Randstad-ceo Sander van ’t Noordende over covid, tech en aandacht Zij heeft een technologiebedrijf, hij geeft leiding aan Randstad, ’s werelds grootste uitzendbureau. Rina Joosten en Sander van ’t Noordende over de krappe arbeidsmarkt, gesubsidieerde Tesla’s en het mijden van prikkels.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen