Reportage Afgeschreven Belgisch dorp kan weer voorzichtig naar de toekomst kijken Het Belgische 'spookdorp' Doel staat al jaren bloot aan vandalisme en verwaarlozing. Bijna alle inwoners trokken weg toen de Vlaamse regering het wilde slopen ten gunste van de Antwerpse haven. Na 25 jaar protest en talloze rechtszaken mag Doel nu tóch blijven. Hoe de overheid een klein dorp tot wanhoop dreef.

