Persoonlijk Emile Kuenen, van de Joolz-kinderwagen: ‘Ik ben een geluksvogel’ De eerste kinderwagen van Emile Kuenen stond op de voorkant van een actiefolder van Praxis. Twintig jaar later is zijn premiumkinderwagen Joolz een succesvol internationaal merk. Kuenen over vader worden op zijn 49ste, de scheiding van zijn ouders en twee hernia’s door stress.

