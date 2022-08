Werk & geld Eén kaasje in plaats van drie: zo bezuinigen hogere inkomens Ook wie prima verdient, merkt de prijsstijgingen in zijn portemonnee en vreest de energienota. Wat zuiniger aan is dan ook geen slecht idee. Maar hoe valt dat sociaal? ‘Doordat ik zo goed verdien, zal ik niet snel zeggen dat ik iets te duur vind.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen