Essay Mannen vinden dat ze seksistische opmerkingen mogen maken Waarom gingen mannelijke ASC-leden onlangs ver over de schreef met hun seksistische opmerkingen? Volgens journalist en oud-Vindicat-lid Willem van Reijendam schuilt de oorzaak in hun mentaliteit: wij als man mogen dat gewoon. Die mentaliteit verandert niet zo snel, maar het gedrag zou volgens hem wél kunnen verbeteren.

