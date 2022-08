Buitenland Rechter haalt streep door 'schaamteloze' Californische diversiteitsregels voor bedrijfsleven De Amerikaanse staat Californië wilde diversiteit in het bedrijfsleven bevorderen door quota in te voeren voor het aantal vrouwen en minderheden in de bestuurskamers van beursgenoteerde bedrijven, maar werd teruggefloten door de rechter. Toch lijkt de toon gezet.

