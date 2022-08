Arbeidsmarkt Star, saai en ouderwets: de negen-tot-vijfbaan is uit de gratie Een groeiend aantal jonge werkenden wil stoppen, of in ieder geval minder gaan werken. Zij zoeken zingeving, voelen zich niet thuis in 'het systeem'. Hun wensen bagatelliseren zou dom zijn, stellen wetenschappers. 'Dit is geen decadente discussie voor een nieuwe patatgeneratie.'

