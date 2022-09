Essay Een perfecte feestjurk Bruiloften en galafeesten zijn voor auteur Forugh Karimi niet iets om naar uit te kijken. Want vind maar eens een goede outfit. In de modewinkel stuit ze op een verkoopster met meer meningen dan jurken. Gelukkig vindt ze uiteindelijk mode-inspiratie bij haar grootmoeder.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen