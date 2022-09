Cultuur Mode en dans: een gouden combinatie Kleding voor dansers bedenken is een vak apart, doordat ze vrij moeten kunnen bewegen. Doorgaans werken doorgewinterde kostuumontwerpers aan de speciale kostuums. Maar de laatste tijd zien we ook modeontwerpers de gang naar het toneel maken.

