Milieu en klimaat Met de hitte in Zuid-Europa lonken de koelere zomers in Scandinavië Puffen in de 46 graden in Spanje? Deze Nederlanders trekken juist de andere kant op. ‘Mensen die op vakantie gaan om in de airco te slapen, snap ik niet.’ Huisjesverkopers ruiken een kans.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen