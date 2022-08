Verzorging en luxe De modedirecteur van Chanel: ‘Soms lijkt het of er schaarste heerst in onze boetieken: we verkopen alles’ Bruno Pavlovsky is directeur mode van Chanel. Eerder dit jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), het orgaan dat onder meer de Parijse modeweken organiseert. ‘In de mode moet je lenig zijn.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen