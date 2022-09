Verzorging en luxe Chaos in de wijnkelder: wat te doen? Een wijnkelder is net als een tuin: als je hem niet onderhoudt, wordt het een puinhoop. Hulp van een vinoloog kan dan uitkomst bieden. Maar nog beter is het om het niet zover te laten komen. ‘Veel mensen kopen echt te veel.’

