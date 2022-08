Tegenslag 'Achter alle namen staat een kruisje, behalve bij die van mij' Nieuwsfotograaf Ed Oudenaarden overleeft als enige van vijf inzittenden een helikoptercrash, maar zijn oude leven is hij kwijt. Wat resteert is genieten van kleine dingen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen