Reportage Alfalfa en groene gazons in de woestijn: de dorst van het Amerikaanse zuidwesten Het zuidwesten van de VS gebruikt al decennia meer water uit de Colorado dan de rivier aankan. Stuwmeren drogen op en ondertussen bakkeleien de staten over wie er water moet besparen. 'We krijgen leed dat we recent niet meer gezien hebben.'

