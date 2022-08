Cultuur De plastic wegwerpbeker wordt grondstof op het festival Festivals mogen vanaf 2024 niet zomaar plastic bekers uitdelen. Dat beleid lijkt op papier simpel, maar hoe werkt dat als je een driedaags festival organiseert voor ruim 130.000 bezoekers? Het FD liep een dagje mee op Mysteryland. 'Zodra het gaat schemeren is er meer afval.'

