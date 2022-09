Persoonlijk Tweelingen die samen een onderneming hebben Ze kennen elkaar sinds hun geboorte en hebben een hechte band. Hoe is het dan om samen een bedrijf te runnen of bij dezelfde organisatie als directeur te werken? Drie tweelingen vertellen. ‘Wij zijn eerlijker tegen elkaar dan tegen anderen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen