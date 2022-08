Landbouw Hoe groot wordt de mondiale voedselcrisis? De prijzen van grondstoffen dalen en Oekraïne kan weer graan exporteren. Toch vrezen experts dat de wereldwijde voedselproductie alleen maar verder verslechtert, door onder meer droogte en gestegen kosten voor brandstof en kunstmest. 'Ik maak me meer zorgen over 2023 dan over 2022.'

