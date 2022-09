Cultuur De Nederlandse vrouw in de kunst Het Singer Laren komt met een verrassend actuele tentoonstelling over de ontwikkeling van de Nederlandse vrouw in de maatschappij door de jaren heen. Via 20ste-eeuwse en hedendaagse kunst zie je hoe de emancipatie van vrouwen is verlopen. En ook wat er nog te winnen is.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen