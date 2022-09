Cultuur De ontspannen vriendschappen tussen mannen Het wekt verbazing dat het woord ‘mannenvriendschap’ nog niet in de Dikke Van Dale staat, vindt redacteur Theo Urlings: zeker het afgelopen decennium ziet en hoort hij het vaak en wordt het ontspannen karakter van deze vriendschap – lekker jezelf zijn met een harde boer – gecultiveerd. Daarom stelde hij ook een bescheiden selectie samen van romans over mannenvriendschappen.

