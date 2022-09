Dit weekend nemen we je mee de kledingkast in. Redacteur Michou Basu schrijft al meer dan twintig jaar over de mode-industrie. Ze vertelt hoe sterk die veranderd is. Ook hoor je van Julia Cornelissen, die voor de krant schrijft over retail en de grote bedrijven in 'fast fashion' dus op de voet volgt. Nu zelfs snel niet snel genoeg meer is, lijkt een duurzame toekomst voor de mode steeds verder weg.

We vinden het leuk om van je te horen. Elfanie is te vinden op Twitter @elfanie, en je kunt altijd mailen naar podcast@fd.nl.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer en Elfanie toe Laer

Muziek: Visionair Ordinair