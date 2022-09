Essay Het mysterie stijl, een zoektocht Hoe goed schrijver Henk Rijks ook zoekt, hij komt niet tot een sluitende definitie van het woord ‘stijl’. Daarbij helpt het niet dat het een modewoord is, en dus aan inflatie onderhevig. Stijl is overal en stijl is zeldzaam.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen