Bestuur 'Perfect storm' brengt Nederland bestuurlijk tot stilstand De tweede rapportage van de Taskforce Nieuwbouw laat niet alleen zien dat het woningcorporaties niet gaat lukken om 150.000 nieuwe woningen te bouwen. De indringende analyse toont tegelijkertijd aan hoe alle huidige crises op elkaar inwerken. Voorzitter Staf Depla: 'Hoe lang blijven we onze kop in het zand steken?'

