Werk & geld Van skiweekend tot verkleedfeest: het bedrijfsuitje is terug Samen in de modder zakken tijdens het wadlopen of verse pasta draaien tijdens een workshop. De bedrijfsuitjes zijn terug. Vooral tv-spellen en escaperooms doen het goed. Waar moet je op letten om van die uitjes een succes te maken?

