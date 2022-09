Onder ons Goede vriend van Jon van Eerd: ‘Hij is strijdlustig én gevoelig’ Acteur en zanger Arie Cupé (rechts) over zijn goede vriend, acteur, zanger, schrijver en theaterproducent Jon van Eerd, naast wie hij binnenkort te zien is in Van Eerds veertiende Harrie-comedy, ‘Zo Vader Zo Zoon’.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen