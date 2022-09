Binnenland Puzzelen in de polder: meer mensen, meer huizen én meer natuur graag Sneller dan gedacht telt Nederland binnenkort 18 miljoen inwoners, waarna we mogelijk zelfs door stijgen naar 20 miljoen. Die groei - vooral door migratie - legt een steeds groter beslag op de verzorgingsstaat. En op de beschikbare ruimte, dat ook. Deel II van een serie over een thema waar te lang met een grote boog omheen is gelopen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen