Cultuur De trancekunst van Ragnar Kjartansson De kunst van Ragnar Kjartansson duurt lang, soms wel een halve dag. Door scènes eindeloos te herhalen, neemt hij de kijker mee op een emotionele reis door telkens weer het hetzelfde moment.

