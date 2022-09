Arbeidsmarkt 'Het moet meer gaan kloppen in ons land' Als voorzitter van het Sociaal en Cultureel Planbureau was Kim Putters al een van de invloedrijkste mensen van Nederland, maar als voorzitter van de Sociaal Economische Raad wil hij écht gaan doorpakken. 'Als je veenbrandjes niet te lijf gaat, krijg je een uitslaande brand.'

