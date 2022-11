Iedereen is racistisch

Yesim Candan

Is het niet menseigen om een vooroordeel over anderen te hebben? Maar wanneer overschrijd je een grens en maak je je schuldig aan racisme? Yesim Candan, bedenker van het woord ‘bicultureel’, denkt dat in iedereen een racist schuilt en dat we, om racisme te bestrijden, het best eerst in de spiegel kunnen kijken.