Het ingrijpende verlies van een broer of zus

Voor de rouw van mensen die een broer of zus verliezen, is weinig aandacht in de samenleving, vindt rouwbegeleider Minke Weggemans. Ze schreef vier boeken over het onderwerp, hield talloze lezingen en begeleidde mensen die een broer of zus verloren hebben. ‘Mensen zeggen altijd: hoe is het met je ouders?’