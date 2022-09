Persoonlijk Broers en zussen: hoe je plek in het gezin je persoonlijkheid bepaalt De positie die je hebt in het gezin — oudste, middelste, jongste, enig kind — heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van je persoonlijkheid, stelt klinisch psycholoog Linda Blair. Ze schreef een boek over geboortevolgorde. ‘De broers en zussen die vroeger de meeste ruzie hadden, worden later vaak de beste vrienden.’

