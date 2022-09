Tech en media Geplaagd Silicon Valley op zoek naar 'the next big thing': kan klimaat het antwoord zijn? In de 6,5 jaar dat ze er correspondent was zag Eva Schram Silicon Valley veranderen van techwalhalla in een door schandalen geteisterde regio. Een plek waar briljante geesten verwoed zoeken naar iets met net zoveel impact als destijds de iPhone. Hopelijk wordt climate tech het nieuwe 'moonshot'.

