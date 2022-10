Zorg • 12:26 Hoogleraar en ondernemer Anne-Mei The: ‘Dementerenden worden sociaal uitgesloten’ José Rozenbroek Van haar vader moest ze arts worden, maar Anne-Mei The werd antropoloog. Het liefst observeert ze niet in verre buitengebieden, maar om de hoek. In de zorg bijvoorbeeld. Haar focus ligt op mensen met dementie, voor wie de hoogleraar en zorgondernemer een humane benadering bepleit. ‘Ze hebben wel degelijk behoefte aan zingeving, ook al denkt de wereld van niet.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen