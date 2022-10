Persoonlijk • 00:47 Wijnen van zandgrond Hilary Akers Druivenstokken houden van zand: dat laat water goed door en houdt de hitte leker vast. Maar wat nou de invloed is van zandgrond op de smaak en geur van de wijn, weten we niet precies. Terwijl de deskundigen nog wat verder studeren, selecteerde Hilary Akers vast wat heerlijke wijnen van druiven die groeiden op zandgrond.

