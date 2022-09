Foto: ANP

Ook was er overeenstemming over meer wapenleveranties.

De ministers reageren hiermee op Poetins oproep woensdag tot een gedeeltelijke mobilisatie.

De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland, ook beloofden ze meer wapens te leveren aan Oekraïne. Het besluit viel woensdag nadat de Russische president Vladimir Poetin had opgeroepen tot een gedeeltelijke mobilisatie.

De EU-ministers kwamen overeen acht nieuwe sancties op te leggen die gericht zijn tegen 'relevante delen van de Russische economie en opnieuw tegen mensen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog en agressie in Oekraïne', aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell woensdag na het overleg. De ministers troffen elkaar in New York bij de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties.

Wapensteun

De ministers besloten ook tot verdere wapensteun aan Oekraïne, maar Borrell wilde geen details daarover geven. De sancties komen tijdens de volgende vergadering van de EU-ministers van buitenlandse zaken half oktober op de agenda. Dan moet er een formeel akkoord worden gegeven.

Borrell zei 'unanieme steun' te verwachten voor de nieuwe sancties. Maar gelijktijdig klonk in Hongarije opnieuw kritiek. Premier Viktor Orbán zei dat de al opgelegde sancties geschrapt moeten worden omdat die de gasprijs en de inflatie hebben opgejaagd. Zonder die sancties zou de gasprijs volgens hem de helft lager liggen.

Poetins oproep woensdag tot een gedeeltelijke mobilisatie en zijn herhaalde dreiging met het Russische kernwapenarsenaal leidde tot veel kritiek in de wereld. Wereldleiders noemden het oproepen van 300.000 extra mankrachten voor de oorlog in Oekraïne een verdere escalatie van het conflict en een wanhoopspoging van de Russische president.

Terrein verloren

De afgelopen weken verloor Rusland terrein in Oekraïne, vooral in het noordoosten, rond Charkov. De oproep tot mobilisatie volgde op de aankondiging van leiders in de door Rusland bezette delen van Oekraïne om een referendum te houden over aansluiting bij Rusland, zoals in 2014 ook gebeurde op de Krim. Oekraïne en het Westen noemden de referenda illegaal.

De Amerikaanse president Joe Biden haalde woensdag tijdens zijn toespraak tot de Verenigde Naties hard uit naar Poetin. Hij sprak van 'roekeloze stappen'. 'Deze oorlog gaat om het wegnemen van Oekraïne's recht van bestaan als staat en het recht van Oekraïners om als volk te bestaan.' Dat moet niemand koud laten, aldus Biden. 'Poetin zegt dat Rusland bedreigd werd. Niemand heeft Rusland bedreigd.'