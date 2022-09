Binnenland 'Rem de bevolkingsgroei door het minimumloon fors te verhogen' Nederland kan de komst van Europese arbeidsmigranten niet tegenhouden. Ook op de asielstroom heeft Den Haag weinig invloed. Maar met slim economisch beleid kunnen we de behoefte aan arbeidsmigranten wel verminderen, zeggen economen. Slot van een serie over een thema waar te lang met een grote boog omheen is gelopen: de bevolkingsgroei.

