Milieu en klimaat Hoe duurzaamheidsfestival Springtij op ramkoers ligt met milieuclubs: 'Zij eruit of wij eruit' Springtij werd jarenlang gezien als elitair geitenwollensokkenfeest, maar sinds kort klinkt er kritiek uit de eigen achterban. Milieupartijen noemen het Festival op Terschelling een fossiel onderonsje van bedrijven die doen alsof zij groen zijn. Bezoekers zien het als symbool van steeds meer polarisatie in het klimaatdebat.

