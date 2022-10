Cultuur • 11:42 Streamingdiensten: welke zijn je geld waard André Nientied Netflix, Videoland, HBO Max, Disney+, Prime Video; de tv-kijker heeft veel te kiezen. Maar welke aanbieder wint de slag om de kijker, nu die zuiniger aan moet doen en in zijn abonnementen snijdt? En welke wapens hebben de streamingdiensten in hun arsenaal?

